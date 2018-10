Siena, auto distrugge muretto di abitazione contenente i contatori: intervengono i Vigili del Fuoco - FOTO

I Vigli del Fuoco del Comando di Siena sono intervenuti per un incidente stradale che ha coinvolto un'autovettura, in via del Vecchietta a Siena che, per cause in corso di accertamento ha urtato e distrutto un muretto di recinzione di una abitazione interessando anche il vano utenze contenente i contatori di gas, luce e acqua.La squadra dei Vigili del Fuoco ha messo in sicurezza l'area dell'incidente, in attesa del ripristino da parte dei tecnici delle aziende interessate. Sul posto anche la Polizia Municipale.