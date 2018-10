I Vigili del Fuoco del Comando di Siena sono intervenuti ieri sera in via dei Rossi, per una verifica statica.A causa di una infiltrazione d'acqua sono stati rilevati danni ad un solaio che hanno determinato la momentanea inagibilita di due appartamenti. Le quattro persone che occupavano gli immobili hanno trovato ospitalità da amici e parenti, in attesa delle opere di ripristino da effettuare.