In Campo a Forza Italia: ''Chi governa deve rispondere ai cittadini''

"É paradossale che mentre si legge la difesa d’ufficio dell’assessore Biondi Santi da parte del suo partito di riferimento, Forza Italia, nello stesso giornale si alza la protesta di insegnanti e genitori sulla intollerabile mancanza dei libri scolastici. Invece di rispondere a noi, rispondete a loro!" Così un intervento dell'associazione In Campo."Sui libri scolastici non distribuiti ai bambini non residenti, ma con evidenti difficoltà per tutti, ne riparleremo in Consiglio Comunale, perché ad oggi la vicenda non è chiara. Come mai il sistema di distribuzione si è inceppato per la prima volta in tanti anni?Sulle palestre, e per gli improvvisati amministratori del centrodestra, segnaliamo che la mappatura degli impianti sportivi esiste già, é sul sito del Comune di Siena da mesi, commissionata dall’ex assessore Sbardellati pochi giorni dopo il suo insediamento, a marzo scorso. Evitando di commissionare una nuova mappatura risparmierete tempo e soldi dei cittadini.In Campo è una forza politica nuova, che non ha governato nemmeno un giorno della precedente amministrazione 2013-2018 quando la maggioranza era composta da PD, SEL, Siena Cambia e Riformisti. Ma ora siamo pronti a dare il nostro contributo dai banchi dell’opposizione: confrontiamoci su cosa fare concretamente per i cittadini di Siena qui e ora!"