Servizi extraurbani e scolastici: Tiemme introduce novità per i collegamenti da e verso Siena

Le modifiche saranno in vigore da giovedì 25 ottobre, recependo le esigenze degli studenti che frequentano gli istituti scolastici di Siena

Variazioni saranno introdotte anche per le linee 130 e 131 per la zona Valdelsa

Da giovedì 25 ottobre Tiemme/Siena Mobilità introdurrà alcune variazioni a servizi extraurbani ed urbani funzionali a garantire un più puntuale ingresso a scuola degli studenti negli Istituti di Siena e della provincia, nonché garantire maggiori soluzioni di mobilità dopo una prima fase di assestamento delle lezioni.Linee extraurbaneLinea 130La corsa delle ore 13.45 da Siena per Colle Val d’Elsa-Poggibonsi, finora con validità sabato scolastica, sarà attiva tutti i giorni feriali scolastici.Linea 102Saranno posticipate di 5 minuti le corse da Ponte a Bozzone in coincidenza con la linea s34; in particolare: la corse delle ore 14.20 per Strada di Pianella (le Barbocce), la corsa delle ore 14.45 Le Barbocce – Ponte a Bozzone e la corsa delle ore 15.00 da Ponte a Bozzone per Pianella.Linea 131A Poggibonsi, la fermata con codice “PR551” di via Senese (semaforo) sarà attiva anche per le corse della linea 131 da Firenze.Linea 112La corsa delle ore 6.20 da Montepulciano - S. Quirico d’Orcia - Torrenieri - Buonconvento per Siena (via Pisacane) – Siena/Stazione FS sarà anticipata alle ore 6.15 per consentire l’arrivo in orario per l’inizio delle lezioni all’Istituto Sarrocchi (ore 8.10).La corsa delle ore 6.55 da Torrenieri - S. Quirico d’Orcia -Torrenieri - Buonconvento per Siena/via Pisacane e Siena/Stazione Fs sarà anticipata alle ore 6.50 per consentire l’arrivo in orario per l’inizio delle lezioni all’Istituto Sarrocchi (ore 8.10).Linea 114La corsa delle ore 7.00 da Buonconvento – Monteroni d’Arbia per Siena/Stazione Fs, che prosegue come corsa bis 584 per Siena/via Avignone, sarà anticipata di 10 minuti per consentire l'arrivo in orario per l’ingresso agli istituti scolastici.La corsa partirà da Buonconvento alle ore 6.50 con transito da Monteroni d’Arbia alle ore 7.05 e Isola d'Arbia alle ore 7.12.Linea 54ALa corsa delle ore 5.35 da Abbadia San Salvatore per Siena/Stazione FS effettuerà la seguente modifica al percorso: Abbadia SS - San Quirico - Buonconvento (senza il transito da Torrenieri) - Monteroni ore 7.10 - More di Cuna ore 7.14 - Ponte a Tressa ore 7.15 (nuove fermate) - Siena/Stazione FS.Linea urbaneLinea s2 (Siena)La corsa delle ore 6.50 da piazza del Sale per Monteroni d’Arbia sarà anticipata alle ore 6.45.- La corsa “id 155” delle ore 7.25 da Monteroni d’Arbia a piazza del Sale sarà anticipata alle ore 7.20.Linea s30 (Siena)La corsa delle ore 7.30 da Castello per Siena (via Avignone) sarà anticipata alle ore 7.25 per consentire di raggiungere l’Istituto Sarrocchi in orario per l’inizio delle lezioni.Linea 302 (Poggibonsi)La fermata con codice “PR547” (La Magione) sarà autorizzata anche per le corse della linea urbana 302 a Poggibonsi.Il quadro completo delle modifiche può essere consultato accedendo alla sezione news del sito tiemmespa.it