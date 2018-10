Il Tribunale di Siena ha dato ragione alla Federconsumatori, no all'iva sulla Tia

"Dopo una lunga battaglia, il Tribunale di Siena si è pronunciato in merito al prelievo effettuato a titolo di iva sulla Tariffa di igiene ambientale (cd. Tia), in riforma di una precedente sentenza resa dal Giudice di Pace di Siena, statuendone l'illegittimità e condannando Siena Ambiente s.p.a al rimborso delle somme percepite a tale titolo fino all'anno 2010 in favore di alcuni cittadini della provincia senese che avevano adito le vie giudiziali, assistiti dagli avvocati Chiara Salvatici e Luca Falciani dell'Associazione Federconsumatori." Lo comunica in una nota l'associazione dei consumatori."Il Tribunale di Siena, in funzione di appello, ha infatti affermato che la tariffa, oggi non più in vigore, avesse natura tributaria e non di corrispettivo e che pertanto su di essa l'imposta sul valore aggiunto (cd. iva), non dovesse essere pagata."