I dipendenti di Siena Parcheggi donano un defibrillatore all'Istituto Comprensivo ''Federigo Tozzi'' di Siena

E’ stato installato presso la scuola secondaria di primo grado “Albert Bruce Sabin” e permetterà anche a soccorritori non professionisti di intervenire tempestivamente, dando alla vittima dell’arresto cardiaco improvviso una maggiore possibilità di sopravvivenza

I dipendenti di Siena Parcheggi Spa hanno deciso di donare un defibrillatore all’Istituto Comprensivo “Federico Tozzi” di Siena.La nuova apparecchiatura, consegnata nei giorni scorsi da parte della Rappresentanza Sindacale dell’azienda, è stata installata presso la sede della scuola secondaria di primo grado “Albert Bruce Sabin“ che si trova in Strada Petriccio e Belriguardo 49.I lavoratori della Siena Parcheggi, hanno destinando una parte del loro premio di risultato del 2017 all’acquisto di un defibrillatore (DAE) , mettendolo a disposizione dell’Istituto Comprensivo Federigo Tozzi. L’accordo sottoscritto dalle Rappresentanze sindacali Filcams-CGIL e Fisascat-CISL prevede che, per l’anno 2018 i lavoratori indicheranno un’altro soggetto al quale donare una parte del proprio premio di produzione per l’acquisto di un altro apparecchio(DAE).Se l’accordo sulla produttività 2019, che dovrà essere sottoscritto entro la fine dell’anno, ne avrà le condizioni, è intenzione dei lavoratori proseguire con la donazione già intrapresa per gli anni precedentiIl defibrillatore donato all’Istituto Tozzi è di tipo semiautomatico ed assiste e guida con una sintesi vocale il soccorritore non professionista, definendo ogni singola fase delle procedure da adottarsi in caso di arresto cardiocircolatorio.“A nome del Direttore e di tutto il CDA – dice il presidente di Siena Parcheggi, Alessandro Lepri – esprimo il ringraziamento ai nostri dipendenti per il gesto di generosità e la sensibilità dimostrata verso il mondo della scuola che fa loro onore. Il defibrillatore semiautomatico può salvare la vita a persone che subiscono un’improvvisa aritmia cardiaca. Averlo nelle nostre scuole è davvero importante”.Anche l’Istituto Comprensivo “Federigo Tozzi” nel suo sito istituzionale ha voluto ringraziare, a nome di tutta la comunità scolastica, i lavoratori di Siena Parcheggi per il dono che permetterà alla scuola il rafforzamento dell’impegno a tutela della salute e alla prevenzione dei rischi.