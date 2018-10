Elezioni per il rinnovo del Presidente della Provincia di Siena: De Mossi disponibile a candidatura

"Il 31 ottobre gli eletti nei 35 Comuni senesi, saranno chiamati ad eleggere il nuovo Presidente della Provincia di Siena. La riforma Del Rio è oggettivamente lacunosa e molti aspetti sono ancora in via di assestamento. Il dato che maggiormente colpisce per la sua incongruenza, è quello relativo all'impossibilità di candidarsi data a sindaci che non abbiano ancora almeno dodici mesi di mandato. Se consideriamo che ben 29 comuni su 35 della nostra provincia andranno a rinnovo nella primavera 2019, l'eleggibilità si riduce drasticamente". Così una nota del sindaco di Siena, Luigi De Mossi."Ho deciso quindi di dare disponibilità a una candidatura di servizio per garantire il principio democratico di scelta evitando il candidato unico.In ogni caso considerando che cambiare mentalità e metodi non possa essere solo un enunciato, in caso di mia vittoria, rimetterò a disposizione il mandato per consentire nuove votazioni e una partecipazione dei consiglieri e sindaci che risulteranno eletti alle prossime elezioni comunali. In ciò un gesto di correttezza e di vera interpretazione dello spirito democratico che deve animare ogni Amministratore Pubblico.Ciò rafforzerà il mio impegno per l'ottenimento di un risultato vincente, a garanzia di tutti, a prescindere da orientamenti e appartenenze politiche".