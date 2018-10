Si è verificato questa mattina, martedì 23 ottobre, un incidente nei pressi dell'uscita Siena Ovest della tangenziale in direzione sud. Nel sinistro un uomo è rimasto ferito non gravemente ed è stato trasportato al policlinico Santa Maria alle Scotte di Siena. Sul posto sono intervenuti la Pubblica assistenza di Taverne d'Arbia ed i Vigili del Fuoco. Sconosciuta al momento la dinamica dell'incidente. Lunghe code si sono formate in direzione sud.