Il Movimento Pansessuale elegge la sua nuova squadra

Greta Sartarelli è la nuova presidente del Comitato Territoriale Arcigay Siena

Greta Sartarelli è la nuova presidente del Movimento Pansessuale - Arcigay Siena. Ad eleggerla all’unanimità è stato il 3° Congresso provinciale che si è tenuto domenica 21 ottobre presso la sede del Movimento in Arci Centro a Siena.Greta Sartarelli è marchigiana di origini ma vive da più di 10 anni a Siena. Ha 29 anni ed è grafic specialist, diplomata allo IED (Istituto Europeo di Design). negli ultimi tre anni, ha maturato la sua esperienza di attivista per i diritti lgbtqia+* nel direttivo del Movimento Pansessuale Arcigay Siena dando un fondamentale contributo all’organizzazione del Toscana Pride a Siena.“Con orgoglio ed emozione raccolgo il testimone da chi mi ha preceduto, sapendo che in questo preciso momento storico, in cui i diritti delle persone lgbtqia+ sono sotto assedio, minacciati da un clima di odio e violenza che prende di mira tutte le minoranze, il nostro lavoro sul territorio dovrà essere ancora più incisivo e capillare - ha dichiarato Greta Sartarelli - dobbiamo costruire occasioni di dialogo con tutte le forze progressiste della città, parlare ai senesi che vivono ancora chiusi nell’armadio e hanno ancora paura a dichiarare la loro omosessualità, collaborare con le associazioni studentesche perché è dai luoghi di cultura come le Università che nasce il cambiamento. Ma soprattuto dobbiamo continuare ad essere una casa, uno spazio sicuro, un luogo di ascolto per tutti coloro che si stanno interrogando sul loro orientamento sessuoaffettivo e la loro identità di genere e attraverso la formazione nelle scuole, nei luoghi di lavoro, negli ambienti sociosanitari dobbiamo contrastare con ogni mezzo le discriminazioni”.Il Congresso del Movimento ha anche rinnovato tutto il direttivo che sarà composto da Marialuisa Favitta vicepresidente, Daniele Marianello segretario, Alessandro Trosino tesoriere, Emanuele Garofalo responsabile comunicazione, Cristina Rubegni responsabile formazione, Giuseppe Maiolino responsabile salute, Natascia Maesi responsabile rapporti con istituzioni e associazioni, Marco Lazzeri responsabile sport, Laura Mastracola responsabile cultura/eventi. Sono stati eletti come revisori dei conti: Fiora Branconi, Giorgio Burresi e Olivia Agnelli. Al Congresso del Movimento Pansessuale erano presenti i rappresentanti di tante associazioni del territorio: Arci, Nonunadimeno, Anpi, Link, Cravos, URadio, Polis Aperta, Chimera Arcobaleno Arcigay Arezzo e PinkRiot Arcigay Pisa.