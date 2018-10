Siena, a scuola di mutualità

La Società di Mutuo Soccorso Cesare Pozzo premia la scuola “A. B. Sabin” dell’I.C. F. Tozzi di Siena

La scuola “A. B. Sabin” dell’I.C. F. Tozzi di Siena ottiene un riconoscimento nell’ambito del progetto “A scuola di mutualità”, indetto dalla Società di Mutuo Soccorso “Cesare Pozzo”, macchinista ferroviario che nel XIX fu promotore e chiaro esponente del mutuo soccorso tra i lavoratori.Questo concorso ha consentito ai ragazzi di riflettere insieme sul concetto di mutuo soccorso, immaginando di portarlo concretamente nel loro contesto di vita con la creazione di una società di mutuo soccorso costituita dagli alunni per gli alunni.La premiazione dei ragazzi dell’ex 3D della Scuola secondaria di primo Grado A.B. Sabin dell’Istituto comprensivo Federigo Tozzi di Siena, insieme all’Istituto alberghiero A. Saffi di Firenze, è avvenuta nell’ambito del Forum della Salute tenutosi alla Leopolda di Firenze giovedì 11 ottobre.A ritirare il premio la professoressa Silia Silvestri (che ha tenuto insieme alla Prof.ssa Chiara Gafforio le fila del piano di lavoro) e la Dirigente scolastica Floriana Buonocore che afferma: “Sono molto contenta e ringrazio la SMS Cesare Pozzo e i Suoi rappresentanti, perché il progetto e il concorso sono stati un'occasione per riflettere sul rapporto tra cittadini e Stato e sul possibile ruolo attivo di ognuno. Questo è un tema particolarmente sensibile, che cerchiamo ogni giorno di coltivare nel nostro Istituto: la cultura delle solidarietà contro quella dell’egoismo e dell’individualità”.La Società nazionale di mutuo soccorso Cesare Pozzo è oggi una delle più grandi società di mutuo soccorso esistenti in Italia. Attualmente è guidata da Armando Messineo e, per la Toscana, da Gianluca Santoni. Per valorizzare la storia, le idee, le radici etiche di tutte le espressioni del mutualismo, la Società nazionale di mutuo soccorso “Cesare Pozzo” ha deciso di dare vita, nel 2008, alla "Fondazione Cesare Pozzo per la mutualità", di cui è presidente il professor Stefano Maggi.