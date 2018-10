Presentata l'App Siena Accessibile

Presentata questa mattina in conferenza stampa dall'assessore del Comune di Siena, Sara Pugliese, la App Siena accessibile."Da oggi – ha illustrato Sara Pugliese, assessore alle Pari Opportunità e Servizi Informatici – è possibile scaricare gratuitamente sugli smartphone Android e iOS questa applicazione che raccoglie le informazioni e i servizi destinati a disabili, così da renderli immediatamente fruibili dagli utenti. Tutta una serie di notizie che, suppur già presenti sui canali web del Comune, adesso diventano ancora più facili da raggiungere per migliorare la vita delle persone. Tengo a sottolineare – ha aggiunto Pugliese - che per questa amministrazione non esistono cittadini di serie A e B, e con la presentazione di questa mattina iniziamo una serie di azioni volte a confermare e concretizzare i nostri obiettivi di governo"."Il nuovo dispositivo – ha commentato il vice sindaco Andrea Corsi – renderà sempre più smart la città di Siena permettendo che i diritti già in essere siano pienamente goduti da tutti i cittadini".Con l’App Siena accessibile sarà infatti possibile avere a disposizione la mappa completa di tutti i parcheggi per disabili presenti nella nostra città, supportata da foto e indicazioni utili che ne faciliteranno l’individuazione. La sezione #TiSegnalo consentirà l’invio di segnalazioni, alla Polizia Municipale, relative ad occupazioni indebite dei posti auto, o alla presenza di barriere architettoniche. Mentre un’altra sezione contiene le indicazioni per ottenere il contrassegno per disabili (CUDE).Tramite l’App informazioni sul servizio di assistenza scolastica e ADI (ex aiuto alla persona), e, sotto la voce “sportinsieme”, l’elenco delle associazioni e strutture sportive che prevedono l’accesso ai disabili, le varie discipline, indirizzi, orari, referenti e contatti telefonici."Obiettivo dell’Amministrazione – ha evidenziato l’assessore al Turismo Alberto Tirelli – è quello di mantenere per Siena, come avviene in economia, le tre “A”: affascinante, accessibile, accogliente.E, in effetti, con l’App Siena accessibile sarà più facile con l’uso del cellulare accedere alle offerte, nei vari settori di competenza comunale; recepire informazioni utili, e attraverso la sezione “segnalazioni” poter comunicare le problematiche che gli utenti possono trovare sul territorio, così che il Comune possa intervenire".La sezione “Info” contiene, invece, una serie di funzionalità utili alle informazioni e all’assistenza, l’accesso agli articoli pubblicati dal Comune e ai bollettini di viabilità, e, attraverso “messaggi push”, l’opportunità di prendere visione delle notifiche inviate ai detentori dell’App. Infine, digitando “note legali” saranno a disposizione notizie istituzionali del Comune.La realizzazione dell’App Siena accessibile, realizzata con una grafica in B/N in modo da essere meglio utilizzabile anche da persone con disabilità visiva, non ha comportato nessun costo a carico del Comune grazie alla disponibilità gratuita dell’azienda Virgle che già da tempo collabora con Siena Parcheggi.