Siena, il decoro urbano al centro dell'attenzione degli assessori Buzzichelli e Michelotti

Nelle ultime settimane, nello svolgimento dei vari servizi di polizia compiuti dal Corpo di Polizia Municipale di Siena, si è potuta notare una importante attività di contrasto a comportamenti illegittimi, compiuti per la maggior parte da persone straniere, spesso extra comunitarie e richiedenti asilo, per attività di vendita di oggetti senza licenza, attività di parcheggiatore abusivo o di accattonaggio con disturbo manifesto altrui.Questa attività costante, e che negli ultimi tempi è stata incrementata, sta tutelando la città dall’abusivismo diffuso di vario tipo."Le dinamiche – hanno informato gli assessori Silvia Buzzichelli (ambiente e decoro urbano) e Francesco Michelotti (sicurezza) - che hanno portato negli ultimi anni molti extra comunitari nel nostro Paese e che, a causa di politiche errate, vedono la sempre più massiccia presenza anche nel territorio della nostra meravigliosa città, di soggetti che svolgono attività illegittime, ci consigliano di compiere attività politiche volte a dare indirizzi sempre più pressanti e decisi alla Polizia Locale su come svolgere certi servizi di controllo del territorio in modo repressivo, tali da evitare situazioni di abusivismo e degrado diffuso".Si pongono su questa linea, dunque, le azioni promosse dai due assessori, che hanno deciso di aumentare i controlli nel centro storico da parte della Municipale."A proposito di decoro e degrado urbano – hanno proseguito - l’Amministrazione ha già chiesto alla Polizia Municipale azioni repressive nei confronti di tutti quei soggetti che con il loro comportamento deturpano o comunque non rispettano le regole di una civile convivenza; in particolare l’indirizzo politico dato si pone l’obiettivo di sanzionare tutti quei comportamenti dettati dall’articolo 5 del Regolamento di Polizia urbana (non sdraiarsi, non mangiare al sacco in piazza del Campo, etc.), mettendo in atto prima una azione informativa indirizzata sia ai cittadini sia ai turisti, come questo primo comunicato stampa, che sarà affiancato da una serie di informazioni reperibili nei parcheggi, nelle attività ricettive, e in altri luoghi pubblici, di quanto prescritto dall’articolo 5, così come del 26 che, per il cui mancato rispetto relativo alla raccolta di deiezioni dei cani, prevede una sanzione pecuniaria. In sintesi, il rispetto del decoro urbano deve rappresentare un fermo punto di partenza per far crescere il senso civico dei cittadini che, ancora oggi, troppo spesso, non rispettano le regole".