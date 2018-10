Siena, 88enne investito sulle strisce: ricoverato in prognosi riservata

Un 88enne è stato investito questa mattina, venerdì 26 ottobre, da un'autovettura mentre stava attraversando sulle strisce pedonali in viale Toselli a Siena. L'anziano è stato investito da un'auto che si era fermata per consentirgli di passare, ma che è stata tamponata da un'altra autovettura ed è andata così ad investire l'uomo a seguito dell'urto. L'88enne, dopo essere stato soccorso dal personale del 118, è stato ricoverato al policlinico Santa Maria alle Scotte dove si trova in prognosi riservata.