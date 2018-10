Siena, morto l'88enne investito sulle strisce in viale Toselli: era un Maresciallo dei Carabinieri in congedo

Era un Maresciallo dei Carabinieri in congedo

E' purtroppo deceduto l'88enne che era stato investito ieri mattina, venerdì 26 ottobre, da un'autovettura mentre stava attraversando sulle strisce pedonali in viale Toselli a Siena.L'uomo si chiamava Felice Calderone, ed era un maresciallo dei carabinieri in congedo che negli anni '90 aveva comandato il nucleo informativo di Siena.L'anziano era stato investito da un'auto condotta da un 40enne che si era fermata per consentirgli di passare, ma che è stata tamponata da un'altra autovettura alla cui guida si trovava un 26enne ed è andata così ad investire l'uomo a seguito dell'urto. L'88enne, dopo essere stato soccorso dal personale del 118, era stato ricoverato al policlinico Santa Maria alle Scotte dove ha purtroppo perso la vita.