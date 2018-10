A causa delle forti piogge la tangenziale di Siena presenta rallentamenti in entrambi i sensi di marcia. In via Fiorentina e in strada di Fornicchiaia sono caduti degli alberi ed è in corso di rimozione da parte dei Vigili del Fuoco. Alberi caduti segnalati in altre zone della città, in strada degli Agostoli e in viale Bracci.