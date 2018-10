Siena, Comune e Vigili del Fuoco in azione per i danni causati dal maltempo

La situazione alle 11.40 di lunedì 29 ottobre

In seguito al nubifragio che si è abbattuto stanotte nel territorio senese, sono cadute alcune piante fuori Porta S. Marco – davanti alle Fonti di S. Carlo -, dove si è verificata anche una piccola frana, che comunque è già stata messa in sicurezza.Già risolti i problemi verificatisi nella zona di Terrensano-Belcaro-Montalbuccio con la caduta di alberi di grandi dimensioni.Criticità anche nella zona al confine con il Comune di Sovicille, in particolare a Carpineto, dove devono essere rimosse alcune piante dalla sede stradale.Tutte le squadre comunali sono al lavoro così come i Vigili del Fuoco.Le strade che risultano tuttora chiuse sono: Strada di Terrensano e Belcaro e Strada degli Agostoli dove sono all'opera, per ripristinare la viabilità, squadre dei VV.FF. e del Comune con mezzi propri e di ditte private.Alle ore 8.10 è stata riaperta SS 73 ponente con la rimozione di un olmo che ostruiva completamente la carreggiata.In continuo monitoraggio le altre arterie viarie per verificare eventuali piccoli smottamenti o rami caduti che possono creare disagi alla circolazione. Allestite due squadre del Comune per pulire, in via preventiva, le caditoie e un’altra sarà reperibile questa notte per eventuali emergenze.