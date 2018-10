Maltempo, più di 30 interventi dei Vigili del Fuoco tra Siena e Sovicille - FOTO

Le squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Siena sono al lavoro da questa notte per interventi legati ad avverse condizioni meteo in perticolare vento forte e pioggia che hanno provocato la caduta di diversi alberi ostruendo arterie di comunicazioni stradali importanti.Al momento (ore 12) sono stati effettuati 30 interventi, ne sono in atto 9 e circa 93 chiamate in attesa di intervento (alcuni da confermare).Le zone maggiormente colpite sono le zone di Barontoli e Carpineto nel comune di Sovicille e le zone di Belcaro e Terrensano nel comune di Siena.La principale strada di accesso a Carpineto, viale Europa, é stata liberata in mattinata da diversi tronchi di albero mentre al momento si sta lavorando su due grossi tronchi caduti su una abitazione privata con anziani a Carpineto.È stato istituito il COC a Sovicille.