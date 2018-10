Siena, Lorenzo Rosso consulente dell'Assessorato all'Urbanistica e Sicurezza

Lorenzo Rosso consulente dell'Assessorato Urbanistica, Sicurezza, Siti Unesco, e fondi Europei del Comune di Siena. A chiedergli di affiancarlo, l'assessore Francesco Michelotti stante la "forte esperienza nel campo legislativo, avendo partecipatao alla stesure di proposte di Legge, esame dei testi, monitoraggio dei fondi e dei bandi di gara"."Sono felice di poter dare una mano a Michelotti ed in generale alla Giunta De Mossi, che, seppur da poco tempo in carica, sta dimostrando ogni giorno con i fatti, di poter attuare quel rilancio di Siena e della sua Comunità che da troppo tempo aspettavamo. Con Francesco, poi, vi è più che una amicizia. Quando, da presidente provinciale di Alleanza Nazionale, lo nominai a capo del nostro movimento giovanile, avevo già scorto in lui quelle qualità che oggi lo fanno apprezzare come assessore competente e concreto" dichiara Lorenzo Rosso.Rosso, laurea in Giurisprudenza, esperto di Legislazione Ambientale, è stato membro degli Uffici Legislativi dei Ministeri dell'Ambiente e dei Lavori Pubblici, attualmente al Legislativo dei Gruppi Parlamentari del Senato della Repubblica, è stato eletto per più consiliature alla Provincia di Siena ed al Comune di Siena. E' stato vice presidente dell'UPI, Unione delle Province Toscane, ed è coordinatore di Siena e dirigente nazionale di Fratelli d'Italia.