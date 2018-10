A rubare con il passeggino con dentro il figlio di due mesi: denunciata dalla Polizia

Girava per i negozi di Sena portando il figlio di appena due mesi, rubava scarpe costose che occultava nella carrozzina e si dirigeva verso l’uscita passando inosservata. Con questo sistema aveva messo a segno diversi colpi ma è stata fermata dalla Polizia grazie alla collaborazione del proprietario di un negozio.La donna, nei giorni scorsi, mentre si aggirava con la carrozzina all’interno di un negozio del centro di Siena sembrando interessata all’acquisto di capi, è uscita senza fare nessun acquisto. Tuttavia i proprietari, all’atto della chiusura, hanno notato un ammanco della merce, in particolare di alcune paia di scarpe dall’elevato valore commerciale: dalle immagini del sistema di videosorveglianza hanno visto chiaramente la donna afferrare le scarpe, nasconderle sotto il passeggino ed uscire dal negozio senza pagare.La donna, evidentemente non paga, si è poi presentata nello stesso negozio sempre con il neonato e carrozzina. Stavolta però il proprietario, dopo averela intrattenuta facendole provare delle scarpe, ha chiamato la Polizia. Sul posto i poliziotti delle Volanti e della Squadra Mobile hanno accertato che la donna aveva già messo a segno un altro colpo nascondendo nuovamente un paio di scarpe dentro il passeggino.La giovane madre, cittadina comunitaria dell’est europeo, è stata condotta in Questura dove ha ammesso di aver fatto altri colpi, senza dare una giustificazione. Successivamente è stata perquisita la sua abitazione e sono state recuperate altre scarpe per un valore di circa 2.500 euro.Tenuto conto che è mamma da appena due mesi, la donna è stata denunciata alla locale Procura della Repubblica, ma dovrà rispondere del reato di furto aggravato. Sono in corso indagini per verificare altri furti.