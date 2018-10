Anche la ''Tozzi'' di Siena è con Erasmus Plus

L’I.C.Tozzi di Siena è stato ammesso al prestigioso programma Erasmus Plus con il progetto “Here I am... accept me”.Erasmus Plus è un programma di mobilità studentesca dell'Unione europea, creato nel 1987 per favorire l’integrazione tra le nazioni e i popoli del Continente e formare i nuovi cittadini d’Europa. L’I.C. Tozzi di Siena è stato ammesso – come già in passato – al prestigioso programma con un progetto di durata biennale, dal titolo “Here I am... accept me” che si rivolge agli studenti della scuola secondaria di I grado, ed è cofinanziato dall'Unione Europea per un importo pari a 23.430 euro.Il progetto ha lo scopo di far riflettere gli studenti sull’importanza dell’integrazione e dell’interculturalità, dell’apertura all’accettazione dell’altro non diverso, perché con bisogni specifici di apprendimento o perché appartenente ad un’altra nazionalità, ma parte integrante del nostro essere cittadini europei aperti alla conoscenza dell’altro, di altri popoli e di altre culture.Così, le comunità dei migranti o le minoranze etniche che frequentano la nostra scuola saranno integrate dai nostri studenti e coinvolte nel progetto, al fine di scoprire e conoscere le loro storie di vita e le loro esperienze culturalmente diverse tra loro.Questo progetto creerà anche per tutti i docenti uno spazio per la riflessione sui metodi di integrazione in una classe multiculturale attraverso l’istruzione e l’accoglienza civile. Questa esperienza arricchirà tutti i partecipanti che, alla fine del biennio, avranno chiaro il concetto di Europa Unita perché conosceranno altri studenti coetanei di varie nazioni europee e verranno a contatto con le loro culture, le loro tradizioni e usanze.Le nazioni partner del progetto sono:• 1st Gymnasio Agios Nikolaos /Creta - Grecia• Ceip “Santo Cristo” / Spain• Scoil Naomh Sheosaimh / Ireland• Osnovna sola Riharda Jakopica / SloveniaI risultati di questa esperienza si estenderanno sull'intero territorio d'azione degli studenti che, durante i momenti di interazione con le comunità locali e le strutture in esso operanti potranno attuare e concretizzare le competenze apprese durante la mobilità. Le buone pratiche apprese in mobilità verranno poi condivise con tutto l’Istituto, tra docenti e studenti in appositi momenti strutturati e serviranno per organizzare successivi progetti di internazionalizzazione.“Si tratta di un’ulteriore opportunità della nostra offerta formativa”, commenta la dirigente dell’I.C. Tozzi Floriana Buonocore. “L’ammissione al prestigioso programma Erasmus Plus è il risultato di un intenso percorso di qualificazione dell’intera attività di questa comunità scolastica ed il suo concreto riconoscimento. Si trattata di un’occasione di scambio e di crescita formativa per i nostri giovanissimi, le loro famiglie e tutto il personale docente e non docente, ma anche un ennesimo riconoscimento anche per la nostra Città, come luogo di saperi e civiltà”.