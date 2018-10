Il PSI sostiene la candidatura di Silvio Franceschelli a presidente della Provincia di Siena

Presso la sede della Federazione Provinciale a Torrita, la scorsa settimana, si è tenuta la riunione dei Consiglieri Comunali del PSI della Provincia di Siena che unanimemente hanno stabilito che in occasione della elezione di secondo livello per il Presidente della Provincia di Siena, sosterranno Silvio Franceschelli, sindaco di Montalcino, candidato del centrosinistra alla guida di Palazzo del Governo.“Sosterremo Franceschelli – dichiara il segretario provinciale del PSI Giorgio Del Ciondolo – perché siamo convinti che la Provincia abbia bisogno di una guida autorevole e preparata. Siamo inoltre convinti che queste elezioni siano l’ occasione per rilanciare, in provincia di Siena, un progetto di centrosinistra che veda coinvolte le forze politiche che si riconoscono nei valori storici della sinistra, che si vogliono porre come alternativa alle derive populiste e sovraniste e che possa essere l’embrione di un progetto più ampio, rivolto a tutte le forze progressiste, ai movimenti civici, ai cittadini che vogliono e devono tornare ad essere protagonisti attivi della vita politica. Quello del voto in provincia, una elezione di secondo livello nella quale votano sindaci e consiglieri comunali, è il banco di prova per un nuovo corso politico aperto e inclusivo in vista delle Amministrative del prossimo anno e oltre, inoltre auspichiamo che fin dalle prossime Amministrative del 2019, il Governo ed il Parlamento ristabiliscano la Elezione diretta a suffragio popolare delle Province”.