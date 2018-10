A causa delle forti raffiche di vento il tetto della scuola "Saffi" in via San Bernardino a Siena ha subito ingenti danni. Per questo motivo verrà emanata un'ordinanza con la quale il sindaco Luigi De Mossi sospenderà tutte le attività didattiche per la giornata di domani, martedì 30 ottobre, e sino a che non verrà trovata una soluzione alternativa per gli studenti della scuola.