Maltempo, Comune di Siena: ''Segnalare i danni direttamente ai Vigili del Fuoco''

"Il Comune di Siena invita i cittadini a segnalare danni derivanti dal maltempo direttamente ai Vigili del Fuoco. Il Comune è da loro allertato su tutto ma sono loro che per primi devono intervenire per mettere in sicurezza. Stessa cosa per le scuole. Si raccomanda di avvertire i Vigili del Fuoco in caso di infiltrazioni o altri danni. Segnalando con foto sui social non si permette un intervento tempestivo che invece viene fatto se allertati direttamente i Vigili del Fuoco i quali poi tengono aggiornata l'amministrazione comunale. La scuola Saffi da domani resterà chiusa a causa dei danni subiti al tetto. Sul posto per un sopralluogo ci sono il sindaco, assessore Sportelli e l'assessore Biondi Santi"