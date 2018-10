Sinistra&Culture.com: ''L’Europa al bivio fra crisi e trasformazione''

"Sinistra&Culture.com inizia l’attività con una conversazione su un tema scottante, la crisi in Europa. Nel panorama culturale senese la nuova associazione, non priva di ambizioni, si presenta con l'obiettivo dichiarato di costruire una piattaforma aperta di confronto sui grandi temi sociali e politici". Così l'inizio di un comunicato di Sinistra&Culture.com."Uno spazio di approfondimento non solo per la sinistra ma per chi vuole guardare alla realtà con un’ottica priva di pregiudizi, inclusa la vulgata dell'intangibilità degli equilibri economici e di potere attuali, ossessivamente ripetuta da quei media che, per parafrasare Carlo Marx, si prestano ad essere i “commessi viaggiatori” dell’ideologia neoliberista.Si comincia sabato 3 novembre alle 17,30 con “L’Europa al bivio fra crisi e trasformazione”, una conversazione con il professor Ernesto Screpanti, docente di Economia Politica, intorno al suo libro "L’imperialismo globale e la grande crisi" presso la Libreria Mondadori in via Montanini 112.Il tema è la globalizzazione gestita dalle multinazionali e dal capitale finanziario, il suo ruolo nella crisi che per il nostro paese è ormai decennale e la destrutturazione anche politica in corso proprio in quell'Europa che costituiva una delle più grandi speranze del dopoguerra.Un'attenta analisi dei fatti può contribuire veramente ad arricchire quella Democrazia che pare oggi sfuggirci dalle mani."