Movimento Civico Senese: ''Necessari incentivi per il recupero di tetti, facciate e risparmio energetico''

"La Giunta in carica intervenga lì dove ha fallito l’Amministrazione Valentini ed onori gli impegni assunti da tutto il Consiglio comunale". Così apre una nota del Movimento Civico Senese con un comunicato con il quale sollecita l’Amministrazione in carica ad intervenire per garantire incentivi per il recupero dei tetti, delle facciate ed il contenimento energetico."Nel dicembre 2013, su iniziativa dei rappresentanti del nostro Movimento in Consiglio comunale, fu approvata all’unanimità una mozione che impegnava Sindaco e Giunta a stabilire agevolazioni per i proprietari degli immobili nei lavori di manutenzione, recupero, restauro e riqualificazione delle facciate, infissi, elementi architettonici e decorativi, degli esterni, comprese le opere che abbiano un interesse pubblico ai fini del decoro urbano e del risparmio energetico, ma l’impegno non fu onorato. Tali incentivi - evidenziano i rappresentanti della lista civica costituita nel 2012 -, oltre ad essere finanziati con apposite poste in bilancio possono valere sugli interessi derivanti dall’accensione di finanziamenti pluriennali effettuati previa convenzione da stipulare con gli istituti di credito.Si tratta di un intervento che a causa dei cambiamenti climatici e le conseguenze spesso nefaste, appare quanto mai urgente anche al fine di garantire sicurezza e decoro urbano e che, allo stesso tempo, può dare un po’ di ossigeno all’imprenditoria locale. Ci aspettiamo dall’esecutivo in carica concretezza e rapidità di intervento mancati in passato."