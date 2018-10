Proseguono gli interventi dei Vigili del Fuoco per maltempo in tutta la provincia di Siena. Sono stati effettuati dall'inizio dell'evento circa 305 interventi e nella serata di ieri ne risultavano 130 in sospeso.Da rilevare l'evacuazione di un edificio abitativo con 7 appartamenti a Siena in via Folcacchieri (nelle immagini) per ingenti danneggiamento alle strutture di copertura con caduta di frammenti di grandi dimensioni sulle autovetture parcheggiate nelle vie limitrofe e la chiusura cautelativa della scuola Saffi a Siena per danni alla copertura.