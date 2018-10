Siena, giovedì 1 novembre allerta meteo arancione

La Regione Toscana ha emesso per la giornata di domani, giovedì 1 novembre, un'allerta meteo arancione a Siena per rischio temporali e idrogeologico. Allerta meteo gialla invece per rischio vento.I cittadini sono pertanto invitati a limitare gli spostamenti in auto ed a piedi nella giornata di domani. Per chi è costretto a spostarsi si raccomanda la massima prudenza.Grazie all'applicazione del Comune, "Siena Accessibile, sarà possibile ricevere aggiornamenti relativi all'allerta meteo prevista per domani. L'applicazione è gratuita e si può scaricare da App store per Android ed Iphone.Una volta scaricata l'App basterà accedere e abilitare le notifiche sul proprio smartphone.L'App permette non solo di ricevere messaggi in tempo reale ma offre una serie di informazioni utili sulla nostra città.