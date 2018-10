Revocato, da domani 1° novembre, il servizio di raccolta notturna dei rifiuti alle utenze non domestiche ubicate all’interno del centro storico.Si ricorda, pertanto, di non conferire sacchetti della nettezza e materiali vari all’esterno degli esercizi commerciali che somministrano cibi e bevande."L’interruzione del servizio, in funzione in via sperimentale dallo scorso giugno, - ha informato l’assessore al Decoro urbano Silvia Buzzichelli - è stata causata dalle numerose situazioni di degrado ambientale, che si verificano durante la notte in prossimità degli stessi negozi".