Comune di Siena: pubblicato bando per bonus sociale idrico integrativo

I residenti del Comune di Siena possono presentare domanda per l'assegnazione del Bonus Sociale Idrico Integrativo relativamente alla disponibilità residua del 2018.Tra i requisiti, oltre alla residenza, la titolarità di fornitura domestica residenziale individuale, o in utenze aggregate (per esempio condominiali), il possesso di un indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE ordinario) non superiore a 8.107,50 euro.Non saranno accettate le eventuali richieste presentate da soggetti già beneficiari del Bonus.Le domande, compilate sui moduli allegati al Bando, potranno essere consegnate direttamente all'Ufficio Posta in arrivo del Comune – piazza Il Campo 1, oppure per posta certificata (PEC) all'indirizzo comune.siena@postacert.toscana.it entro il prossimo 22 novembre, purché l'invio venga effettuato da una casella di posta elettronica certificata e solo in caso di apposita certificazione e corrispondenza dell'autore della domanda con il soggetto identificato con le credenziali PEC, e sottoscritta in formato elettronico (firma digitale).Il Bando, con i moduli allegati, è scaricabile dal portale istituzionale www.comune.siena.it seguendo il percorso La Citta/Sociale/Bonus sociale idrico integrativo 2018, oppure recandosi all'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) piazza Il Campo 7.Per informazioni: ufficio Terzo Settore, Casato di Sotto 23, aperto il lunedì dalle 10 alle 12 e il giovedì in orario 15-17, tel. 0577 292496-2624-2133.