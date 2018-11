Elezioni provinciali, Tiziana Nisini (Lega): ''Ampio consenso per De Mossi''

"Il commissario provinciale di Siena, senatrice Tizianza Nisini, e il gruppo consiliare della Lega esprimono soddisfazione per l'ottimo risultato ottenuto nel nostro comune da Luigi De Mossi nelle ultime elezioni provinciali che hanno visto confermato l'ampio consenso che riscuote nell'aula consiliare". Così una nota della Lega."Ringraziamo il Sindaco di Siena per essersi messo a disposizione per questa difficile tornata elettorale, il cui risultato è influenzato dal voto espresso da consiglieri eletti quasi cinque anni fa sull'onda del bluff renziano. Nonostante questo è cresciuto il risultato delle forze politiche alternative al Pd. Ciò rappresenta un chiaro segnale in vista delle future elezioni amministrative di primavera, dove la Lega di Matteo Salvini presenterà una squadra di candidati forti e autorevoli per continuare il cambiamento che ha già investito Siena".