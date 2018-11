Maltempo, continuano gli interventi dei Vigili del Fuoco

Anche oggi i Vigili del Fuoco del Comando di Siena hanno proseguito gli interventi dovuti al maltempo in tutta la provincia.Al momento sono stati effettuati dall'inizio dell'evento circa 400 interventi e ne risultano in sospeso 40.La Prefettura ha attivato la sala di protezione civile con la presenza di referenti della Prefettura stessa, Provincia, Polizia, Carabinieri, 118, volontariato, e Polizia Provinciale presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco per l'allerta arancione.La sala si è costituita alle 23 di ieri sera ed è stata sciolta al declassamento odierno dell'allarme a giallo. La sala verrà ricostituita nuovamente essendo previsto allarme arancio nella zona sud della provincia.Nell'immagine l'intervento effettuato per un albero pericolante presso una struttura ASL in via Salvetti a Colle di Val d'Elsa.