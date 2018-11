Festa dell'Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate: la manifestazione celebrativa del 4 novembre a Siena

La cerimonia inizierà alle ore 11.00 all’Asilo Monumento

Anche quest'anno, il Comitato promotore per le manifestazioni celebrative del 4 novembre ha organizzato la cerimonia pubblica per commemorare la Festa dell'Unità Nazionale e la Giornata delle Forze Armate.La celebrazione si terrà all'Asilo Monumento, ove avrà inizio alle ore 11,00 con l'alzabandiera. Seguiranno gli onori ai caduti con deposizione di corone d'alloro da parte del Prefetto, del Sindaco del Comune di Siena, del Presidente della Provincia, delle Forze Armate.Saranno presenti le Amministrazioni comunali della provincia e le Associazioni Combattentistiche e d'Arma con gonfaloni e labari.A concludere la commemorazione, la lettura del messaggio del Capo dello Stato e i messaggi di saluto da parte del sindaco De Mossi, del presidente della Provincia Franceschelli e del prefetto Gradone.Nel pomeriggio, alle ore 17 presso la locale sede dell’Associazione Nazionale fra Mutilati ed Invalidi di Guerra, sita in Via Maccari 3, saranno presentati gli ”Atti del Convegno del Centenario”, iniziativa volta a festeggiare i cento anni dalla nascita dell’Associazione e fondazione della Sezione di Siena.