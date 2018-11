Da lunedì 5 novembre gli studenti della scuola "Saffi", chiusa da mercoledì a causa dei danni al tetto subiti dal forte maltempo che martedì si è abbattuto su Siena, potranno riprendere le attività didattiche.Sono infatti agibili il piano seminterrato dove si trova la mensa ed il piano terra. Il primo piano verrà messo in sicurezza ma gli studenti delle classi 1, 3, 4 e 5 c saranno ospitati nella sede dell'università per Stranieri in via Pispini n.1. Gli operai del Comune stanno allestendo le aule che saranno pronte per lunedì. Il servizio di mensa e trasporto sarà ovviamente garantito anche per questi studenti.