Andrea Valenti (Pd provinciale) commenta l'elezione di Silvio Franceschelli a Presidente della Provincia di Siena

"Silvio Franceschelli, sindaco del comune di Montalcino, è il nuovo Presidente della Provincia di Siena.Nelle elezioni del 31 ottobre Franceschelli ha infatti raccolto più del 62% dei consensi, andando ben oltre i voti del solo Partito Democratico." Così inizia un intervento di Andrea Valenti, coordinatore provinciale del Partito Democratico di Siena."A Franceschelli i nostri auguri per un compito del quale siamo certi che sarà all’altezza, la guida di un Ente che si trova in un limbo normativo ma che ancora ha lo scopo, con enormi difficoltà, di dare risposte ai cittadini su temi fondamentali. Un ringraziamento doveroso a Fabrizio Nepi che ha saputo guidare l’ente Provincia nella fase più complessa della sua storia istituzionale con equilibrio, impegno e dedizione.Ringraziamo i sindaci e i consiglieri comunali del Partito Democratico, come ringraziamo i sindaci e i consiglieri espressione di altre forze politiche e del mondo civico che hanno deciso di sostenere questo percorso.Il dato politico che emerge infatti, nonostante alcuni cerchino di derubricarlo, è che il centrosinistra in provincia di Siena esiste, è vitale e, quando si muove compatto, è vincente.A fronte di un progetto condiviso il Partito Democratico, quando per primo trova al suo interno la compattezza, ha la capacità e il dovere di essere un interlocutore credibile verso le altre forze politiche e verso il vero movimento civico, che tra una destra che si nasconde dietro la facciata del civismo e una forza democratica e progressista sa ben distinguere.Questo dato è un segnale e una speranza per il futuro. In vista delle amministrative del 2019. Il Partito Democratico ha il compito di lavorare in tutti i comuni per costruire alleanze democratiche, civiche, sociali, aperte a tutte le forze e le istanze che si riconoscono nel centrosinistra e che non vogliono cedere alla peggiore destra.Si apre una fase di apertura e di ascolto rivolto a tutti, un progetto nuovo e condiviso di inclusione, programmazione e crescita per la provincia di Siena".Andrea Valenti – Coordinatore Provinciale Partito Democratico Siena