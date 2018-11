Comune di Siena: pubblicato lo schema per la segnalazione dei danni causati dal maltempo del 29 ottobre

A seguito dell’evento calamitoso verificatosi lo scorso 29 ottobre la Regione Toscana richiede la stima dei danni subiti da beni mobili e immobili di privati e aziende.Il modulo per la segnalazione, ai fini della ricognizione del danno e che non costituisce riconoscimento automatico di eventuali contributi a carico della finanza pubblica, è scaricabile dal sito del Comune di Siena al seguente link www.comune.siena.it/content/download/56374/849654/file/Modulo%20per%20le%20richieste%20dei%20danni%20-%20evento%20del%2029%20ottobre%202018.pdf Le richieste dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune (Piazza Il Campo, 1) aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 9 alle12.30, e il martedì e giovedì anche in orario 15-16.30. Indirizzo di posta elettronica certificata: comune.siena@postacert.toscana.it