"Forza Italia di Siena, oltre a ringraziare il Sindaco Luigi De Mossi per essersi messo a disposizione in occasione delle recenti elezioni provinciali, esprime grande soddisfazione per l’importante risultato raggiunto anche grazie alla compatta partecipazione dei sindaci e dei consiglieri comunali di area Forza Italia". Così l'inizio di un intervento di Forza Italia Siena"Il consenso del centrosinistra ha visto, infatti, una forte flessione in favore delle forze alternative al PD e questo è solo il punto di partenza in vista delle elezioni amministrative del 2019, che vedranno protagonista il nostro partito con l’unico obiettivo di espugnare molte altre roccaforti del Partito Democratico nella nostra provincia, sull’onda dello straordinario successo avuto a Siena nel giugno scorso."