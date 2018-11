Valentini su ritorno al Vigile di quartiere: ''Già proposto dalla precedente amministrazione. Fatelo!''

"Ma quando mai è una commissione consiliare a "istituire" od autorizzare una scelta gestionale del Comune? Se i vigili di quartiere servono (e ne sono convinto) ed i cittadini se lo aspettano c'è una sola cosa da fare. Assumere più agenti di Polizia Municipale (in parte già programmati), ridurre gli adempimenti burocratici interni che sottraggono risorse alla presenza sul territorio (per la postalizzazione delle multe, già fatto con l'affidamento a ditta esterna), riorganizzare il servizio (anche attraverso nuove tecnologie, come in parte già sviluppate)". Così un intervento del consigliere comunale del Pd, Bruno Valentini, in merito all'annuncio dell' assenso da parte della commissione consiliare Decentramento politico amministrativo di Siena sull'istituzione del Vigile di quartiere "Il Comune proceda rapidamente, facendo di questo una priorità. E non sarebbe male rafforzare il ruolo della Polizia Municipale, elevando il comandante a dirigente (a cui dovemmo rinunciare per la crisi del bilancio, ora superata) e mettendola direttamente alle dipendenze del sindaco anziché di un assessore. Anche su questo tema, meno chiacchiere e più fatti. L' Amministrazione precedente aveva già predisposto il ritorno al vigile di quartiere. Fatelo!"