Alle ore 11 di domenica 11 novembre, torna attivo, completamente rinnovato, il portale del Comune, Siena Comunica, destinato principalmente ai residenti e fruitori della città. Il sito è stato presentato in conferenza stampa lo scorso 31 ottobre dall’assessore al Turismo Alberto Tirelli.Il nuovo Siena Comunica accessibile e responsive, dalla navigazione facile e intuitiva ha contenuti costantemente aggiornati: dal calendario degli eventi, ai servizi comunali erogati, ma anche informazioni di pubblica utilità. Un canale interattivo e immediato costruito interamente attorno al cittadino.Ampio spazio anche ai principali social network: Facebook, Instagram e You Tube, oltre alla possibilità di iscriversi alla newsletter attraverso il form presente in home page.