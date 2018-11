Crollano parti di intonaco sul ponte di Ravacciano: da lunedì senso unico alternato

A seguito della caduta, ieri mattina, di alcune parti di intonaco e di cemento del ponte di Ravacciano, per far defluire il traffico sul ponte è stato istituito un senso unico alternato di marcia con l'uso di due semafori. Si consiglia ai cittadini di utilizzare via Maitani come uscita dal quartiere. Sul posto sono ancora in corso le verifiche da parte dell'ufficio tecnico del Comune.Da questa mattina alle ore 9 per la durata necessaria è stata chiusa via Simone Martini in entrambi i sensi di marcia per consentire le verifiche strutturali del ponte.