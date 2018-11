Controlli strutturali del ponte di Ravacciano - FOTO

Verifiche strutturali da parte dei tecnici del Comune di Siena nella mattinata di oggi, lunedì 12 novembre, del ponte di Ravacciano dopo la caduta, avvenuta ieri mattina, di alcune parti di intonaco e di cemento. Per effettuare le operazioni è stata chiusa dalle 9 via Simone Martini in entrambi i sensi di marcia. La strada è poi stata riaperta al traffico con senso unico alternato a vista. Il diritto di precedenza è per i mezzi che provengono da Porta Ovile. Nelle immagini alcune delle operazioni effettuate in mattinata.