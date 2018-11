L'agenzia senese Pop Comm fa il bis di premi al concorso internazionale ''OpenartAward'' di Napoli

Quest’anno l’agenzia vince nelle categorie Web&Multimedia e Direct Marketing con il progetto Be in Tuscany

Pop Comm, agenzia di comunicazione di Siena, trionfa a Napoli in occasione dell’OpenartAward, premio alla pubblicità riservato alle agenzie nazionali ed europee che si sono contraddistinte nel settore della comunicazione e del marketing, ottenendo ben due premi in una competizione che conta più di 130 agenzie partecipanti e oltre 1000 progetti presentati.Dopo il premio vinto lo scorso anno nella categoria “Label”, quest’anno Pop Comm - gestita da un team di giovani ed appassionati professionisti che hanno deciso di investire nel loro territorio - fa il bis, ottenendo un secondo posto nella categoria Direct Marketing ed un bronzo in Web & Multimedia, due categorie che hanno visto un’alta affluenza di progetti presentati, rispettivamente 105 e 111.Il sito beintuscany.it, vincitore del premio Web&Multimedia, è dedicato all’offerta di viaggi ed esperienze esclusive in Toscana, con un focus particolare sulla personalizzazione dell’esperienza turistica, e si è aggiudicato il riconoscimento della giuria grazie alla sua “ottima navigabilità e fruizione dei contenuti grazie ad un’interfaccia pulita ed intuitiva”.Anche il premio per Direct Marketing si inserisce nel progetto di comunicazione che Pop Comm ha curato per Be In Tuscany, di cui ha sviluppato dalla brand stategy al naming e progettazione del logo, fino alla comunicazione below the line al sito web premiato.Per l’agenzia senese, quello dell’OpenartAward è un riconoscimento importante sia per l’impegno che ogni giorno viene dedicato ai progetti di comunicazione, sia come stimolo ulteriore nella ricerca e nello sviluppo di nuove strategie per dare impulso ai business dei clienti, ancor più se - come nel caso di Be in Tuscany - si tratta di progetti che investono nella promozione del territorio senese e toscano.La premiazione dell’OpenartAward si è svolta sabato scorso presso l’Institut Français Grenoble di Napoli. Ideato e organizzato da Openart (istituto che da diciannove anni svolge a Napoli corsi di comunicazione e grafica pubblicitaria), OpenartAward è l’unico premio in Italia nel settore ad avere una valenza “istituzionale”, avendo ottenuto nel corso degli anni i patrocini di Commissione Europea, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dello Sviluppo Economico, Regione Campania, Comune di Napoli, Camera di Commercio, AssoCom e UniCom, ed è stato insignito dalla medaglia del Presidente della Repubblica nel 2014.