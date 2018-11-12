Lunedì, 12 Novembre 2018
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SIENA

Il Consiglio comunale di Siena convocato per giovedì 15 novembre: l'ordine del giorno

Lunedì 12 Novembre 2018 16:08
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Convocazione alle ore 9 presso la Sala del Capitano del Popolo di Palazzo Pubblico
sala-del-capitano-del-popolo_650 Il Consiglio comunale di Siena è convocato nella sala del Capitano del Popolo del Civico Palazzo per il giorno giovedì 15 novembre alle ore 9.00, in seduta pubblica in prima convocazione, per la trattazione degli argomenti di seguito descritti nell'ordine del giorno.

L’ordine del giorno
  
1    PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO    185    2018    RATIFICA DELIBERA G.C. N. 367 DEL 11/10/2018 AVENTE AD OGGETTO:"VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020 EX ART. 175, COMMA 4 DEL D.LGS. 267/2000 E SS.MM.II. "       
2    PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO    186    2018    STATUTO COMUNALE – ADEGUAMENTO NORMATIVO, MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.       
3    PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO    181    2018    REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO NEL COMUNE DI SIENA. MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.       
4    PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO    174    2018    REGOLAMENTO PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE. MODIFICA E APPROVAZIONE.       
5    PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO    180    2018    CONVENZIONE EX ART. 30 DEL D.LGS. 267/2000 RECANTE “GESTIONE ASSOCIATA DI FUNZIONI IN MATERIA PREVIDENZIALE”. RINNOVO.       
6    PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO    194    2018    CONVENZIONE TRA I COMUNI DI SIENA E PIANCASTAGNAIO (SI) PER L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DI SEGRETARIO COMUNALE – APPROVAZIONE.
     
7    APPROVAZIONE VERBALI    175    2018    APPROVAZIONE VERBALI DI PRECEDENTI SEDUTE CONSILIARI (14/09/2018 – 27/09/2018)
     
8    COMUNICAZIONI    176    2018    COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE. COMUNICAZIONI DEI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI.
      
9    INTERROGAZIONI    139    2018    INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO LEGA PAOLO BENINI IN MERITO ALLA RICHIESTA DI INFORMATIVA SUL REALE UTILIZZO DELL'APPARTAMENTO SITUATO IN VIA B. TOLOMEI 11 E DESTINATO A PADRI SEPARATI O DIVORZIATI CON FIGLI A CARICO ED IN DIMOSTRATA CONDIZIONE DI DIFFICOLTA'ECONOMICHE CONSEGUENTI ALLO STATO CIVILE.       
10    INTERROGAZIONI    168    2018    INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO VOLTIAMO PAGINA CARLO MARSIGLIETTI CIRCA LA SOSPENSIONE DEL PERIODO DI “SPERIMENTAZIONE” DELL'AMBULANZA INFERMIERISTICA NEL 118.       
11    INTERROGAZIONI    171    2018    INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO BRUNO VALENTINI, GIULIA PERICCIOLI IN MERITO ALL'ALLACCIAMENTO ACQUEDOTTO IN ZONA MONTECHIARO.       
12    INTERROGAZIONI    177    2018    INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO PER SIENA VANNI GRICCIOLI, MASSIMO MAZZINI, PIERLUIGI PICCINI IN MERITO AL TRASFERIMENTO DI TUTTA LA SOSTA DEI PULLMAN TURISTICI PRESSO L'EX CAMPINO DI SAN PROSPERO.       
13    INTERROGAZIONI    178    2018    INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO PER SIENA VANNI GRICCIOLI, MASSIMO MAZZINI, PIERLUIGI PICCINI IN MERITO ALLA SOSTA IRREGOLARE DI AUTOBUS PRIVATI PROVENIENTI DA FIRENZE E SAN GIMIGNANO IN VIALE VITTORIO VENETO.       
14    INTERROGAZIONI    183    2018    INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO LEGA PAOLO SALVINI, DAVIDE DORE IN MERITO ALLA STRADA DI SCACCIAPENSIERI, VIA ORLANDI.       
15    INTERROGAZIONI    189    2018    INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO IN CAMPO CLAUDIO CERRETANI IN MERITO AI DISGUIDI RELATIVI ALLA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE.       
16    INTERROGAZIONI    190    2018    INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO LUCA MICHELI IN MERITO AI LAVORI DI RIPRISTINO DELLA SICUREZZA PEDONALE E VEICOLARE IN STRADA DI SCACCIAPENSIERI.       
17    INTERROGAZIONI    191    2018    INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO BRUNO VALENTINI IN MERITO ALLO STATO DEL CAMPO DA RUGBY DELL'ACQUACALDA.  
18    INTERROGAZIONI    193    2018    INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO IN CAMPO CLAUDIO CERRETANI IN MERITO ALLA POSIZIONE ASSUNTA DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER REATI DI PECULATO DA PARTE DI STRUTTURE RICETTIVE.
19    INTERROGAZIONI    195    2018    INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO ALESSANDRO MASI IN MERITO ALLA PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE “SULL'INTRODUZIONE DELL'INSEGNAMENTO DI EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA COME MATERIA AUTONOMA, CON VOTO, NEI CURRICULA SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO” PROMOSSA DAL COMUNE DI FIRENZE E FATTA PROPRIA DALL'ANCI.       
20    INTERROGAZIONI    198    2018    INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO PER SIENA VANNI GRICCIOLI, MASSIMO MAZZINI, PIERLUIGI PICCINI SULLA RIQUALIFICAZIONE DELLA ZONA DEI PISPINI, INTERNA ED IMMEDIATAMENTE ESTERNA ALLE MURA.       
21    INTERROGAZIONI    200    2018    INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO BRUNO VALENTINI SULL'ADESIONE DEL COMUNE DI SIENA AD AVVISO PUBBLICO.       
22    INTERROGAZIONI    201    2018    INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO BRUNO VALENTINI SULLA COSTRUZIONE DI UNA  NUOVA SCUOLA PRIMARIA, CON PALESTRA E ANNESSA VIABILITA'A SAN MINIATO.       
23    INTERROGAZIONI    202    2018    INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO BRUNO VALENTINI IN MERITO ALLA PROGETTAZIONE DELLA NUOVA ROTATORIA SULLA STRADA S.S. 73 LEVANTE ALL'ALTEZZA DELL'INCROCIO CON VIALE EUROPA.       
24    INTERROGAZIONI    203    2018    INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO LEGA DAVIDE DORE IN MERITO LA RICHIESTA DI INSTALLAZIONE CESTINI PER LA RACCOLTA RIFIUTI NELLA PIAZZA DELLA COSTITUZIONE A SAN MINIATO.       
25    INTERROGAZIONI    204    2018    INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO LEGA DAVIDE DORE IN MERITO LA RICHIESTA DI INSTALLAZIONE DI UN ATTRAVERSAMENTO PEDONALE RIALZATO IN VIA E. BERLINGUER.
   
26    MOZIONI    136    2018    MOZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO LEGA PAOLO BENINI IN MERITO A ILLUMINAZIONE PIAZZA DEL CAMPO E INQUINAMENTO LUMINOSO.       
27    MOZIONI    179    2018    MOZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO PER SIENA VANNI GRICCIOLI, MASSIMO MAZZINI, PIERLUIGI PICCINI IN MERITO ALLA RICHIESTA DI UN TAVOLO ISTITUZIONALE PERMANENTE PER LA RISOLUZIONE DELLE SITUAZIONI DI CRISI.       
28    MOZIONI    184    2018    MOZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO LEGA PAOLO SALVINI, DAVIDE DORE IN MERITO AI CORSI DI AUTODIFESA FEMMINILE E BOMBOLETTE SPRAY PER AUTODIFESA.       
29    MOZIONI    187    2018    MOZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO PER SIENA VANNI GRICCIOLI, MASSIMO MAZZINI, PIERLUIGI PICCINI IN MERITO ALLA NECESSITA'DI ISTITUIRE UN FONDO IMMOBILIARE.       
30    MOZIONI    188    2018    MOZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO FRATELLI D'ITALIA MAURIZIO FORZONI, ALESSSANDRA BAGNOLI, MARIA CONCETTA RAPONI IN MERITO ALLA MANUTENZIONE AREE VERDI E "PIANO NEVE"DEL COMUNE DI SIENA E RICHIESTA CONVENZIONE CON L'UEPE DI SIENA E GROSSETO.       
31    MOZIONI    192    2018    MOZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO PER SIENA PIERLUIGI PICCINI, VANNI GRICCIOLI, MASSIMO MAZZINI IN MERITO ALLA NECESSITA'DI ISCRIVERE IL PALIO TRA I BENI CULTURALI IMMATERIALI RICONOSCIUTI DAL MIBAC.       
32    MOZIONI    196    2018    MOZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO PER SIENA VANNI GRICCIOLI, MASSIMO MAZZINI, PIERLUIGI PICCINI IN MERITO ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA COMUNITA'TARIFFARIA REGIONALE.       
33    MOZIONE    199    2018    MOZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO SIENA APERTA MAURO MARZUCCHI IN MERITO ALLA LEGGE ELETTORALE TOSCANA.
Succ. >
 
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