Il Consiglio comunale di Siena convocato per giovedì 15 novembre: l'ordine del giorno

Convocazione alle ore 9 presso la Sala del Capitano del Popolo di Palazzo Pubblico



Il Consiglio comunale di Siena è convocato nella sala del Capitano del Popolo del Civico Palazzo per il giorno giovedì 15 novembre alle ore 9.00, in seduta pubblica in prima convocazione, per la trattazione degli argomenti di seguito descritti nell'ordine del giorno.1 PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO 185 2018 RATIFICA DELIBERA G.C. N. 367 DEL 11/10/2018 AVENTE AD OGGETTO:"VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020 EX ART. 175, COMMA 4 DEL D.LGS. 267/2000 E SS.MM.II. "2 PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO 186 2018 STATUTO COMUNALE – ADEGUAMENTO NORMATIVO, MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.3 PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO 181 2018 REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO NEL COMUNE DI SIENA. MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.4 PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO 174 2018 REGOLAMENTO PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE. MODIFICA E APPROVAZIONE.5 PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO 180 2018 CONVENZIONE EX ART. 30 DEL D.LGS. 267/2000 RECANTE “GESTIONE ASSOCIATA DI FUNZIONI IN MATERIA PREVIDENZIALE”. RINNOVO.6 PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO 194 2018 CONVENZIONE TRA I COMUNI DI SIENA E PIANCASTAGNAIO (SI) PER L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DI SEGRETARIO COMUNALE – APPROVAZIONE.7 APPROVAZIONE VERBALI 175 2018 APPROVAZIONE VERBALI DI PRECEDENTI SEDUTE CONSILIARI (14/09/2018 – 27/09/2018)8 COMUNICAZIONI 176 2018 COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE. COMUNICAZIONI DEI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI.9 INTERROGAZIONI 139 2018 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO LEGA PAOLO BENINI IN MERITO ALLA RICHIESTA DI INFORMATIVA SUL REALE UTILIZZO DELL'APPARTAMENTO SITUATO IN VIA B. TOLOMEI 11 E DESTINATO A PADRI SEPARATI O DIVORZIATI CON FIGLI A CARICO ED IN DIMOSTRATA CONDIZIONE DI DIFFICOLTA'ECONOMICHE CONSEGUENTI ALLO STATO CIVILE.10 INTERROGAZIONI 168 2018 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO VOLTIAMO PAGINA CARLO MARSIGLIETTI CIRCA LA SOSPENSIONE DEL PERIODO DI “SPERIMENTAZIONE” DELL'AMBULANZA INFERMIERISTICA NEL 118.11 INTERROGAZIONI 171 2018 INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO BRUNO VALENTINI, GIULIA PERICCIOLI IN MERITO ALL'ALLACCIAMENTO ACQUEDOTTO IN ZONA MONTECHIARO.12 INTERROGAZIONI 177 2018 INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO PER SIENA VANNI GRICCIOLI, MASSIMO MAZZINI, PIERLUIGI PICCINI IN MERITO AL TRASFERIMENTO DI TUTTA LA SOSTA DEI PULLMAN TURISTICI PRESSO L'EX CAMPINO DI SAN PROSPERO.13 INTERROGAZIONI 178 2018 INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO PER SIENA VANNI GRICCIOLI, MASSIMO MAZZINI, PIERLUIGI PICCINI IN MERITO ALLA SOSTA IRREGOLARE DI AUTOBUS PRIVATI PROVENIENTI DA FIRENZE E SAN GIMIGNANO IN VIALE VITTORIO VENETO.14 INTERROGAZIONI 183 2018 INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO LEGA PAOLO SALVINI, DAVIDE DORE IN MERITO ALLA STRADA DI SCACCIAPENSIERI, VIA ORLANDI.15 INTERROGAZIONI 189 2018 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO IN CAMPO CLAUDIO CERRETANI IN MERITO AI DISGUIDI RELATIVI ALLA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE.16 INTERROGAZIONI 190 2018 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO LUCA MICHELI IN MERITO AI LAVORI DI RIPRISTINO DELLA SICUREZZA PEDONALE E VEICOLARE IN STRADA DI SCACCIAPENSIERI.17 INTERROGAZIONI 191 2018 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO BRUNO VALENTINI IN MERITO ALLO STATO DEL CAMPO DA RUGBY DELL'ACQUACALDA.18 INTERROGAZIONI 193 2018 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO IN CAMPO CLAUDIO CERRETANI IN MERITO ALLA POSIZIONE ASSUNTA DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER REATI DI PECULATO DA PARTE DI STRUTTURE RICETTIVE.19 INTERROGAZIONI 195 2018 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO ALESSANDRO MASI IN MERITO ALLA PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE “SULL'INTRODUZIONE DELL'INSEGNAMENTO DI EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA COME MATERIA AUTONOMA, CON VOTO, NEI CURRICULA SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO” PROMOSSA DAL COMUNE DI FIRENZE E FATTA PROPRIA DALL'ANCI.20 INTERROGAZIONI 198 2018 INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO PER SIENA VANNI GRICCIOLI, MASSIMO MAZZINI, PIERLUIGI PICCINI SULLA RIQUALIFICAZIONE DELLA ZONA DEI PISPINI, INTERNA ED IMMEDIATAMENTE ESTERNA ALLE MURA.21 INTERROGAZIONI 200 2018 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO BRUNO VALENTINI SULL'ADESIONE DEL COMUNE DI SIENA AD AVVISO PUBBLICO.22 INTERROGAZIONI 201 2018 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO BRUNO VALENTINI SULLA COSTRUZIONE DI UNA NUOVA SCUOLA PRIMARIA, CON PALESTRA E ANNESSA VIABILITA'A SAN MINIATO.23 INTERROGAZIONI 202 2018 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO BRUNO VALENTINI IN MERITO ALLA PROGETTAZIONE DELLA NUOVA ROTATORIA SULLA STRADA S.S. 73 LEVANTE ALL'ALTEZZA DELL'INCROCIO CON VIALE EUROPA.24 INTERROGAZIONI 203 2018 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO LEGA DAVIDE DORE IN MERITO LA RICHIESTA DI INSTALLAZIONE CESTINI PER LA RACCOLTA RIFIUTI NELLA PIAZZA DELLA COSTITUZIONE A SAN MINIATO.25 INTERROGAZIONI 204 2018 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO LEGA DAVIDE DORE IN MERITO LA RICHIESTA DI INSTALLAZIONE DI UN ATTRAVERSAMENTO PEDONALE RIALZATO IN VIA E. BERLINGUER.26 MOZIONI 136 2018 MOZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO LEGA PAOLO BENINI IN MERITO A ILLUMINAZIONE PIAZZA DEL CAMPO E INQUINAMENTO LUMINOSO.27 MOZIONI 179 2018 MOZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO PER SIENA VANNI GRICCIOLI, MASSIMO MAZZINI, PIERLUIGI PICCINI IN MERITO ALLA RICHIESTA DI UN TAVOLO ISTITUZIONALE PERMANENTE PER LA RISOLUZIONE DELLE SITUAZIONI DI CRISI.28 MOZIONI 184 2018 MOZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO LEGA PAOLO SALVINI, DAVIDE DORE IN MERITO AI CORSI DI AUTODIFESA FEMMINILE E BOMBOLETTE SPRAY PER AUTODIFESA.29 MOZIONI 187 2018 MOZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO PER SIENA VANNI GRICCIOLI, MASSIMO MAZZINI, PIERLUIGI PICCINI IN MERITO ALLA NECESSITA'DI ISTITUIRE UN FONDO IMMOBILIARE.30 MOZIONI 188 2018 MOZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO FRATELLI D'ITALIA MAURIZIO FORZONI, ALESSSANDRA BAGNOLI, MARIA CONCETTA RAPONI IN MERITO ALLA MANUTENZIONE AREE VERDI E "PIANO NEVE"DEL COMUNE DI SIENA E RICHIESTA CONVENZIONE CON L'UEPE DI SIENA E GROSSETO.31 MOZIONI 192 2018 MOZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO PER SIENA PIERLUIGI PICCINI, VANNI GRICCIOLI, MASSIMO MAZZINI IN MERITO ALLA NECESSITA'DI ISCRIVERE IL PALIO TRA I BENI CULTURALI IMMATERIALI RICONOSCIUTI DAL MIBAC.32 MOZIONI 196 2018 MOZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO PER SIENA VANNI GRICCIOLI, MASSIMO MAZZINI, PIERLUIGI PICCINI IN MERITO ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA COMUNITA'TARIFFARIA REGIONALE.33 MOZIONE 199 2018 MOZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO SIENA APERTA MAURO MARZUCCHI IN MERITO ALLA LEGGE ELETTORALE TOSCANA.