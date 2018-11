A partire dal prossimo 19 novembre nel centro storico di Siena sarà rimossa la vecchia segnaletica turistica pedonale per essere sostituita con nuovi cartelli contenenti anche informazioni di utilità che, per i luoghi di interesse, riportano la stilizzazione del monumento e la distanza per raggiungerli.La cartellonistica, strumento fondamentale di accoglienza e guida del turista, è stata infatti studiata per semplificare e facilitare la visita alla città, puntando, in parallelo, l’attenzione sulla valorizzazione del patrimonio culturale e urbanistico.Cartelli e percorsi (indicati con colori diversi) sono il risultato di un lungo studio e confronto con associazioni di categoria, guide turistiche e cittadini.