Buoni spesa per la raccolta alimentare: oggi a Siena la consegna di 2.630 euro

Sono stati consegnati questa mattina presso lo Spazio Soci del Coop.Fi di Siena Grondaie i buoni spesa, per un totale di 2.630 euro, che Unicoop Firenze dona alle associazioni che hanno partecipato alla raccolta alimentare.I buoni spesa, da 10 euro ciascuno, sono stati consegnati da Giampiero Pacchierotti, presidente della sezione soci Coop di Siena, a Andrea Valboni, provveditore dell’Arciconfraternita della Misericordia di Siena e a Giovanni Tondo, direttore Caritas Diocesana. Serviranno per aiutare persone e famiglie in difficoltà sul territorio.I buoni, validi fino al 31.12.2019, si riferiscono a quanto raccolto presso i supermercati Unicoop Firenze di Siena Cittadini e Siena Grondaie nelle due raccolte alimentari del 2017. Fra marzo e ottobre 2017 infatti erano stati raccolti 97,28 quintali di prodotti.“Il nostro territorio si conferma solidale con quanti stanno attraversando un periodo di difficoltà. Ringraziamo Unicoop Firenze per i buoni spesa che si aggiungono ai prodotti che vengono donati da soci e clienti ad ogni appuntamento con la raccolta alimentare: un’occasione che vede tanti volontari mobilitarsi per aiutare gli altri” ha affermato Pacchierotti.