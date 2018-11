Cerretani (in Campo): ''L'amministrazione vigili su riscossione imposta di soggiorno per evitare nuovi casi di peculato''

"La Giunta comunale, lo scorso 25 ottobre, ha deliberato di modificare il regolamento per l’imposta di soggiorno ed i relativi importi che i gestori delle strutture ricettive sono tenuti a versare al comune nei termini di legge". Inizia con queste parole l'ìntervento di Claudio Cerretani, consigliere comunale gruppo in Campo."Fermo restando che la funzione di esattore dell’imposta ricade sul gestore, ed è sua la responsabilità del versamento, tuttavia spetta all’amministrazione comunale controllare che gli adempimenti vengano osservati e sanzionare i tardati o mancati versamenti, attivandosi per la loro riscossione.L’interrogazione prende spunto dalla recente sentenza della Corte dei Conti, Sez. giurisdiz. Toscana, che ha condannato il gestore di una struttura ricettizia posta in Siena al risarcimento del danno per un mancato versamento dell'imposta di soggiorno, per chiedere all’amministrazione comunale quale siano le azioni che intende intraprendere per la riscossione del dovuto. "