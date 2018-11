Negli uffici del Servizio Mobilità del Comune di Siena (via F.Tozzi, 3), si possono ritirare i nuovi permessi di transito in ZTL per garage, nei seguenti giorni: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12 e martedì e giovedì anche dalle 15 alle 17. Per il ritiro è necessario consegnare il vecchio permesso, che rimane comunque valido fino al prossimo 30 novembre.Queste le tariffe previste: gratuito per le persone fisiche residenti in ZTL, mentre, per le persone fisiche non residenti in ZTL e le persone giuridiche la quota è di 30 euro per tre anni o periodo inferiore. Il pagamento si può effettuare con pos o in contanti allo sportello di Siena Parcheggi, situato sempre in via F.Tozzi, 3.