Arci Siena: cena di solidarietà per la nave Mediterranea

Appuntamento giovedì 22 novembre alle ore 20 al Circolo Arci Ruffolo

Solidarietà a tavola per aiutare la missione del progetto Mediterranea attraverso la nave Mar Ionio, ancora oggi nelle acque del Mediterraneo con a bordo associazioni, ONG e realtà politiche e sociali per aiutare i migranti che rischiano la vita ogni giorno. L’appuntamento è in programma giovedì 22 novembre al Circolo Arci Ruffolo di Siena, in via Ruffolo 25, con una cena di raccolta fondi organizzata da Arci, Cgil e Fisac Cgil che vedrà anche la partecipazione di Francesca Chiavacci, presidente nazionale di Arci, fra le associazioni impegnate attivamente nella missione di Mediterranea. Le prenotazioni sono aperte fino a martedì 20 novembre ed è richiesto un contributo minimo di 25 euro.Il progetto Mediterranea è promosso da una rete di associazioni, ONG e realtà politiche e sociali. La nave Mar Ionio è partita nei mesi scorsi per raggiungere le acque internazionali che separano le coste italiane da quelle libiche. Ogni giorno la nave svolge attività di monitoraggio, testimonianza e denuncia della drammatica situazione quotidiana di donne, uomini e bambini che rischiano la vita attraversando Mediterraneo centrale senza soccorsi, nel silenzio generale e nell’indifferenza dei governi dei Paesi europei.Informazioni. Per informazioni e prenotazioni, è possibile contattare via Whatsapp i numeri 393-9635199 e 339-6003142 oppure scrivere all’indirizzo di posta elettronica pallecchi@arci.it.