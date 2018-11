Porte aperte all'istituto ''Bandini'': genitori e ragazzi insieme a scuola per un giorno

Venerdì 16 novembre Open Day. Presentazione delle attività e incontro tra genitori e docenti

Porte aperte all’Istituto di istruzione superiore Sallustio Bandini di Siena. Venerdì 16 novembre, a partire dalle ore 16, lezioni e laboratori aperti con i ragazzi e i genitori che potranno visitare l’istituto e assistere liberamente alle attività didattiche del venerdì pomeriggio seguendo i percorsi predisposti. Alle 17, al termine delle lezioni i ragazzi usciranno dall’istituto. Mentre dalle 17,15 in Aula Magna il dirigente scolastico, Alfredo Stefanelli e i rappresentanti degli studenti incontreranno le famiglie con la proiezione di un video di presentazione della scuola.«L’obiettivo di questo tipo di attività – spiega il dirigente scolastico Alfredo Stefanelli – è quello di rendere la scuola un’istituzione in grado di dialogare con le famiglie e gli studenti. Aprire le porte e far conoscere attività e i luoghi delle lezioni, oltre che instaurare un rapporto con i docenti riteniamo sia il modo migliore per intraprendere un percorso di formazione completo per i ragazzi».Infine dalle 17.45 i docenti dei singoli indirizzi incontreranno le famiglie per approfondimenti, chiarimenti e la visita dei laboratori. Saranno presenti per l’indirizzo Turistico europeo i prof. Triglia, Santucci e Garcia, Tommasi e Travaglini, per l’economico sportivo i prof. Rivetti e Penta, per l’Amministrativo, finanza e marketing i prof. Penta, Vitolo e Perugini; per quanto riguarda l’indirizzo Costruzioni, ambiente e territorio i prof. Cappuzzo, Fasano, Pace e per Grafica e comunicazione i prof. Lorenzoni, Crisci, Righeschi e infine per l’accoglienza e l’inclusione il prof. Rizzuti.