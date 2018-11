Valentini (Pd): ''Scandaloso al Comune di Siena: l'ufficio stampa e la comunicazione istituzionale alle dirette dipendenze del sindaco''

"Nel frattempo scompare l'ufficio turismo"

"Mentre il Governo scatena la caccia contro i giornalisti scomodi, a Siena la Giunta Comunale delibera di mettere l'Ufficio Stampa e l'Ufficio Comunicazione alle dirette dipendenze del Sindaco". Così interviene il consigliere comunale del Pd, Bruno Valentini."Con la delibera n.387 del 8 novembre, infatti, la Giunta ha approvato con urgenza una prima riorganizzazione degli uffici, spostando i due uffici dalle competenze del Segretario Generale al Sindaco, che già ha disposizione un Portavoce, assunto direttamente. Mentre, però, il Portavoce è strumento del vertice politico, l’ufficio stampa rappresenta l’amministrazione nel suo insieme. Ciò è ancora più importante per la comunicazione istituzionale, disciplinata dalle legge 150 del 2000, che punta a garantire il diritto all'informazione dei cittadini per migliorare il loro rapporto con le Amministrazioni Pubbliche e deve essere staccata dagli interessi contingenti della politica e dal ruolo del sindaco di turno. Non si può fare confusione fra la comunicazione del sindaco e quella del Comune, ed averle unificate sotto un unico potere è scandaloso ed è doveroso verificarne la legittimità.P.S. questo frettoloso accorpamento ha fatto scomparire dall'organigramma del Comune di Siena la funzione del Turismo. Bel colpo!"