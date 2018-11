Siena, il Consiglio comunale del 15 novembre 2018

I lavori di giovedì 15 novembre a Palazzo Pubblico in continuo aggiornamento

Il Consiglio comunale di Siena si è riunito in seduta ordinaria giovedì 15 novembre a partire dalle 9, nella Sala del Capitano del Popolo di Palazzo Civico.Questo l'elenco dei lavori dalla sala consiliare in continuo aggiornamento (aggiornare la pagina o visitare successivamente per visualizzare i nuovi argomenti):L'assemblea consiliare ha approvato alcune modifiche e integrazioni al Regolamento dell'imposta comunale di soggiorno, che entreranno in vigore dal prossimo 1° gennaio.Come ha ricordato l'assessore al Bilancio Luciano Fazzi < >.Tra i principali provvedimenti previsti si ricorda la riduzione del periodo di applicazione dell’imposta, l’esenzione per particolari categorie di utenti svantaggiati, la possibilità di stipulare convenzioni con gestori di portali telematici che gestiscono gli affitti brevi, la riscossione mensile dell’imposta.< >.< >, ha concluso Fazzi.A seguito dell’interrogazione presentata lo scorso Consiglio comunale relativamente alla pericolosità della circolazione in via Fiorentina, a causa del cedimento del muro di cinta di pertinenza dell’ex Hotel Villa Patrizia, il sindaco Luigi De Mossi ha fatto la seguente comunicazione.< >.L'assemblea consiliare ha approvato alcune modifiche e integrazioni allo Statuto comunale. Dall'approvazione del testo vigente, la normativa si è arricchita di nuove disposizioni; da qui l'esigenza di procedere alla revisione del testo per renderlo più organico, dotando l'Ente di prescrizioni e regole più consone in termini di un migliore efficientamento dell'attività amministrativa e rispetto delle mutate sensibilità nel contesto sociale.Una delle modifiche riguarda le prerogative dei consiglieri comunali, stabilendo che possono essere incaricati, dal primo cittadino, di approfondire e valutare specifici interessi o progetti in vista del conseguimento di obiettivi programmatici.Abrogata la norma che prevedeva un'eventuale revisione o cancellazione delle norme statutarie solo dopo un anno dall'entrata in vigore del documento, o della sua ultima modifica.